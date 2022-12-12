Стукалова (Токарева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалова (Токарева) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1942

Дочь: Деменченко Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Стукалов Василий Ильич

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
2010
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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