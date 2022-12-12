Стукалова (Токарева) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1942
Дочь: Деменченко Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Стукалов Василий Ильич
Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
2010
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край