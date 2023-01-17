село Туголуково, село Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Туголуково

Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
524Туголуково (Рождественское), с. вл.при р. Савале.703040714301536Церковь православная 1. Ярмарок 3. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Туголуковская волость
268. Туголуково, село бывшее государственное, при речке Савале, дворов 477, жителей 3725, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь православная, школа, 5 Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Туголуковская волость
село Туголуково«Бурнакская» п.-т. кон.7018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Жердевский район
65145Туголуковосело51°57'41°40'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Сельское поселение Туголуковский сельсовет
68604465101с Туголуковосело
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