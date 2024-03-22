(Тенетова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1919
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Крещение
01.03.1919
воспреемники - Села Новой Рачейки гражданин Яков Никифоров Тенетов и гражданка Анна Николаева Тенетова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыбин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1949
Отец ребёнка: Дыбин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1953
Отец ребёнка: Дыбин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно