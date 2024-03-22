(Тенетова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тенетова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1949 г.р.
Около 1953 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1919

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.03.1919
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Села Новой Рачейки гражданин Яков Никифоров Тенетов и гражданка Анна Николаева Тенетова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыбин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Дыбин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Дыбин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Дыбин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дыбин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыбин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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