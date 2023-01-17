Дыбин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
?.09.1938
Военная служба
30.04.1943
Демобилизация
16.04.1947
воинское звание: лейтенант
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1949
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Военная награда
06.04.1985
награжден Орденом Отечественной войны ІІ степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно