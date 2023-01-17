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Дыбин Иван Михайлович

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1949 г.р.
Около 1953 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
?.09.1938
Военная служба
30.04.1943
Демобилизация
16.04.1947
воинское звание: лейтенант
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Дыбин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Дыбин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Военная награда
06.04.1985
награжден Орденом Отечественной войны ІІ степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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