Сомов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Сомов Михаил
Мать: (Сомова) ?
Бракосочетание
02.10.1902
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: (Сомова) Елена Степановна
Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
13.03.1905
Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
01.09.1907
Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Сомов Александр Степанович
Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
22.03.1915
Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
05.12.1917
Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Смерть
Неизвестно