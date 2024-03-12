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Сомов Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Сомов Михаил

Мать: (Сомова) ?

Бракосочетание
02.10.1902

Жена: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: (Сомова) Елена Степановна

Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Сомов Иван Степанович

Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Сомов Семен Степанович

Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Сомов Александр Степанович

Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
22.03.1915

Сын: Сомов Василий Степанович

Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
05.12.1917

Сын: Сомов Николай Степанович

Мать ребёнка: Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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