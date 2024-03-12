Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1902

Муж: Сомов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: (Сомова) Елена Степановна

Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Сомов Иван Степанович

Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Сомов Семен Степанович

Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Сомов Александр Степанович

Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1915

Сын: Сомов Василий Степанович

Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1917

Сын: Сомов Николай Степанович

Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно

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