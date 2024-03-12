Сомова (Хаустова) Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1902
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: (Сомова) Елена Степановна
Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1905
Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1907
Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Сомов Александр Степанович
Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1915
Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1917
Отец ребёнка: Сомов Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно