Сомов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова (Сомова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: (Сомова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сомова) ?

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сомов Степан Михайлович

Мать ребёнка: (Сомова) ?

Смерть
Неизвестно

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