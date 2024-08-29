Наталья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Воробьева) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
27.09.1881
Дочь: (Воробьева) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1884
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1887
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1887
Сын: Василий
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
16.04.1890
Сын: Василий
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно