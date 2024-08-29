Наталья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
22.09.1874 ст.

Сын: Воробьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Воробьева) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
27.09.1881

Дочь: (Воробьева) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
06.03.1884

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1887

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1887

Сын: Василий

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1890

Сын: Василий

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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