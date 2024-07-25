Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Воробьев Михаил Павлович

Мать: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Яблокова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1901

Сын: Яблоков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1903

Сын: Яблоков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1905

Дочь: (Яблокова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
16.03.1906

Дочь: (Яблокова) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1907

Сын: Яблоков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: (Яблокова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.07.1912

Сын: Яблоков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1917

Сын: Яблоков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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