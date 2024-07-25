Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Воробьев Михаил Павлович
Мать: Наталья Осиповна
Дочь: (Яблокова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Сын: Яблоков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Сын: Яблоков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Дочь: (Яблокова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Дочь: (Яблокова) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Сын: Яблоков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Дочь: (Яблокова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Сын: Яблоков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Сын: Яблоков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич