Воробьев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Михаил Павлович

Воробьев Михаил Павлович

Место рождения

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

29.09.1842 ст.

Дата смерти

07.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1842 ст.

Отец: Павел Никитич

Мать: Авдотья Александровна

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
22.09.1874 ст.

Сын: Воробьев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Воробьева) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
27.09.1881

Дочь: (Воробьева) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
06.03.1884

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
16.03.1887

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
16.03.1887

Сын: Василий

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
16.04.1890

Сын: Василий

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Смерть
07.12.1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.