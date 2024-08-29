Воробьев Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения29.09.1842 ст.
Дата смерти07.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1842 ст.
Отец: Павел Никитич
Мать: Авдотья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
22.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Яблокова (Воробьева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Воробьева) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
27.09.1881
Дочь: (Воробьева) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
06.03.1884
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
16.03.1887
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
16.03.1887
Сын: Василий
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
16.04.1890
Сын: Василий
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Смерть
07.12.1917