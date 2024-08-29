Воробьев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.09.1874 ст.
Дата смерти02.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1874 ст.
Отец: Воробьев Михаил Павлович
Мать: Наталья Осиповна
Бракосочетание
24.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1903
Сын: Воробьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1907
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Павел
Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1911
Сын: Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна
Смерть
02.01.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург