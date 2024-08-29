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Воробьев Иван Михайлович

Место рождения

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

22.09.1874 ст.

Дата смерти

02.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1874 ст.

Отец: Воробьев Михаил Павлович

Мать: Наталья Осиповна

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
24.04.1900 ст.

Жена: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Послово, Попковская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Воробьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1907

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Павел

Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Болдырева Соболева) Евгения Ивановна

Смерть
02.01.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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