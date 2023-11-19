Селиванова (Володина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Володина) Анна Васильевна

Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

11.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Володин Василий

Мать: ?

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Селиванов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Селиванов Петр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1916

Сын: Селиванов Александр Петрович

Отец ребёнка: Селиванов Петр Иванович

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
11.03.1977
Москва, город федерального значения Москва

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