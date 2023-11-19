Селиванова (Володина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти11.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Володин Василий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Селиванов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Селиванов Петр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1916
Сын: Селиванов Александр Петрович
Отец ребёнка: Селиванов Петр Иванович
Смерть
11.03.1977
Москва, город федерального значения Москва