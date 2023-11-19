Володин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Селиванова Анна Васильевна

Мать ребёнка: ?

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: ?

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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