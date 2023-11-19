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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Володина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Селиванова (Володина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: (Володина) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

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