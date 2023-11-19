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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Володина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Селиванова (Володина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий
Рождение ребёнка
17.07.1908
Дочь: (Володина) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий