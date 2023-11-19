Селиванов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова (Володина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Селиванов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Селиванова (Володина) Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1916

Сын: Селиванов Александр Петрович

Мать ребёнка: Селиванова (Володина) Анна Васильевна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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