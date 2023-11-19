Селиванов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Селиванов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Селиванова (Володина) Анна Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1916
Сын: Селиванов Александр Петрович
Мать ребёнка: Селиванова (Володина) Анна Васильевна
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно