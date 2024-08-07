Портнова Мария Берковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Портнов Яков О
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левидова София Яковлевна
Отец ребёнка: Портнов Яков О
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Портнов Яков О
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Рубинштейн Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Портнов Яков О
Рождение ребёнка
22.12.1898
Отец ребёнка: Портнов Яков О
Смерть
31.08.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Востряковском кладбище Номер участка ЗИ/027/37/1919