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Портнова Мария Берковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнов Арон Яковлевич

Отец ребёнка: Портнов Яков О

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левидова София Яковлевна

Отец ребёнка: Портнов Яков О

Рождение ребёнка
1895

Сын: Портнов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Портнов Яков О

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Рубинштейн Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Портнов Яков О

Рождение ребёнка
22.12.1898

Сын: Кравченко Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Портнов Яков О

Смерть
31.08.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Востряковском кладбище Номер участка ЗИ/027/37/1919

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