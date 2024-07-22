Рубинштейн (Портнова) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн (Портнова) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Портнов Яков О

Мать: Портнова Мария Берковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубинштейн Марк

Рождение ребёнка
1920

Сын: Рубинштейн Борис Маркович

Отец ребёнка: Рубинштейн Марк

Рождение ребёнка
23.01.1922

Сын: Рубинштейн Исаак Маркович

Отец ребёнка: Рубинштейн Марк

Московская область
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Востряковском кладбище, участок ЗИ/027/40/2086

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