Рубинштейн (Портнова) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Портнов Яков О
Мать: Портнова Мария Берковна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубинштейн Марк
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рубинштейн Борис Маркович
Отец ребёнка: Рубинштейн Марк
Рождение ребёнка
23.01.1922
Сын: Рубинштейн Исаак Маркович
Отец ребёнка: Рубинштейн Марк
Московская область
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Востряковском кладбище, участок ЗИ/027/40/2086