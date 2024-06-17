Портнов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Портнов Яков О
Мать: Портнова Мария Берковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Портнова (Аронова) Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
16.01.1924
Дочь: Цаккер (Портнова) Нинель Михайловна
Мать ребёнка: Портнова (Аронова) Лидия Вениаминовна
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Донском кладбище, участок 4, аллея 7