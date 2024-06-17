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Портнов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Портнов Яков О

Мать: Портнова Мария Берковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнова (Аронова) Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Портнова (Аронова) Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
16.01.1924

Дочь: Цаккер (Портнова) Нинель Михайловна

Мать ребёнка: Портнова (Аронова) Лидия Вениаминовна

Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Донском кладбище, участок 4, аллея 7

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