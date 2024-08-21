Кравченко (Портнов) Марк Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Портнов) Марк Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1898

Дата смерти

23.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1898

Отец: Портнов Яков О

Мать: Портнова Мария Берковна

Рождение ребёнка
10.12.1929

Дочь: Маденова Галина Марковна

Мать ребёнка: Кравченко Евгения Мироновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1961

Жена: Кравченко Даня Ефимовна

до 27.06.1961
Смерть
23.02.1985

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