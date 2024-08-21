Кравченко (Портнов) Марк Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1898
Дата смерти23.02.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1898
Отец: Портнов Яков О
Мать: Портнова Мария Берковна
Рождение ребёнка
10.12.1929
Дочь: Маденова Галина Марковна
Мать ребёнка: Кравченко Евгения Мироновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1961
Жена: Кравченко Даня Ефимовна
до 27.06.1961
Смерть
23.02.1985