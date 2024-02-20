Долгий Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгий Иван Павлович

Долгий Иван Павлович

Место рождения

Мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Долгий / Довгий / Павел Иванович

Мать: Долгая Екатерина Семеновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгий Пётр Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Долгий Роман Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: (Долгая) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Долгий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Долгий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.