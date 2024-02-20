Долгий Иван Павлович
Место рожденияМест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1853
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Долгий Пётр Иванович
Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.10.1883
Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.03.1885
Дочь: (Долгая) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.09.1886
Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Долгая Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно