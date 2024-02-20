Долгая Екатерина Семеновна
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Долгая) Параскева Павловна
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Павел Иванович
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Павел Иванович
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Долгий Иван Павлович
Отец ребёнка: Долгий Довгий Павел Иванович
Яблонево, Полтавська область
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Долгий Иван Павлович
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Павел Иванович
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Долгая) Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Павел Иванович
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно