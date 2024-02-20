Долгий / Довгий / Павел Иванович
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1821
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Долгая) Параскева Павловна
Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Долгий Иван Павлович
Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Долгая) Ефимия Павловна
Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно