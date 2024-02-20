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Долгий / Довгий / Павел Иванович

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Долгий Довгий Иван

Мать: Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
До 1844

Жена: Долгая Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Долгая) Параскева Павловна

Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Долгий Андрей Павлович

Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Долгий Иван Павлович

Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Долгая) Ефимия Павловна

Мать ребёнка: Долгая Екатерина Семеновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно

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