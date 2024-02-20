Долгая Евдокия Дмитриевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Долгий Петр Иванович
Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович
Ново-Павловка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Место рождения: Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
1875
Сын: Долгий Пётр Иванович
Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1883
Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
01.10.1883
Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1885
Дочь: (Долгая) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1885
Дочь: (Долгая) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1886
Рождение ребёнка
29.09.1886
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
1888
Смерть
Неизвестно