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Долгая Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгий Петр Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Ново-Павловка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Место рождения: Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгий Пётр Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Долгий Роман Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Долгий Роман Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: (Долгая) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: (Долгая) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Долгий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Долгий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Долгий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Долгий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Долгий Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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