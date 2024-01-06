Корюкова Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1937

Дата смерти

06.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937

Отец: Бельков Михаил

Мать: Белькова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1961

Дочь: Бабайлова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Корюков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1963

Сын: Корюков Николай Александрович

Отец ребёнка: Корюков Александр Николаевич

Смерть
06.01.2024
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