Корюкова Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1937
Дата смерти06.01.2024
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1937
Отец: Бельков Михаил
Рождение ребёнка
20.09.1961
Дочь: Бабайлова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Корюков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1963
Сын: Корюков Николай Александрович
Отец ребёнка: Корюков Александр Николаевич
Смерть
06.01.2024