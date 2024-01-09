Бельков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1937
Дочь: Корюкова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Белькова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельков Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Белькова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белькова Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно