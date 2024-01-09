Бельков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1937

Дочь: Корюкова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Белькова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Белькова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Белькова Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
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