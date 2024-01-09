Белькова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелькова Наталья Петровна

Белькова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1937

Дочь: Корюкова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Бельков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Бельков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бельков Михаил

Смерть
Неизвестно
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