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Корюков Николай Александрович
Корюков Николай Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1963
Пол
Мужской
Отец
Корюков Александр Николаевич
1933 г.р.
Мать
Корюкова Клавдия Михайловна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1963
Отец:
Корюков Александр Николаевич
Мать:
Корюкова Клавдия Михайловна
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