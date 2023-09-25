Чернова (Лавелина) Глафира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Лавелина) Глафира Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавелин Николай Яковлевич

Мать: Лавелина Наталья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунькова (Чернова) Степанида (внучка Николая Яковлевича) (внучка Николая Яковлевича) Зиновьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Татьяна (внучка Николая Яковлевича) (внучка Николая Яковлевича) Зиновьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Иван (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Александр (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Дмитрий (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Сергей (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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