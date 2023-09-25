Чернова (Лавелина) Глафира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Муж: Чернов Зиновий
Дочь: Бунькова (Чернова) Степанида (внучка Николая Яковлевича) (внучка Николая Яковлевича) Зиновьевна
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Чернова Татьяна (внучка Николая Яковлевича) (внучка Николая Яковлевича) Зиновьевна
Отец ребёнка: не указан
Сын: Чернов Иван (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич
Отец ребёнка: не указан
Сын: Чернов Александр (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич
Отец ребёнка: не указан
Сын: Чернов Дмитрий (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич
Отец ребёнка: не указан
Сын: Чернов Сергей (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич
Отец ребёнка: не указан
Сын: Чернов Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: не указан