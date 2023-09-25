Чернов Александр (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Александр (внук Николая Яковлевича) (внук Николая Яковлевича) Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чернова Глафира Николаевна

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