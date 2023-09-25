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Лавелин Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Лавелина) Васса Николаевна

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурундукова (Лавелина) Павла Николаевна

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавелина Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Лавелина) Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавелин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавелин Константинович Николаевич

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавелина Наталья Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лавелин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна

Смерть
Неизвестно

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