Лавелин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Лавелина) Васса Николаевна
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурундукова (Лавелина) Павла Николаевна
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавелина Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Лавелина) Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавелин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавелин Константинович Николаевич
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лавелин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лавелина Наталья Федотовна
Смерть
Неизвестно