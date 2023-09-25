Лавелина Наталья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавелина Наталья Федотовна

Лавелина Наталья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Лавелин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Васса Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурундукова Павла Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавелина Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавелин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавелин Константинович Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close