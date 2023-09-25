Лавелина Наталья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лавелин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Васса Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурундукова Павла Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавелина Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавелин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавелин Константинович Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
Неизвестно