Дружинина (Полянина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1777 и 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
15.05.1799 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1800 ст.
Сын: Дружинин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1801 ст.
Сын: Дружинин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1802 ст.
Дочь: (Дружинина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Дружинин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1806 ст.
Дочь: (Дружинина) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1808 ст.
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1809 ст.
Сын: Дружинин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1820 ст.
Сын: Дружинин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1822 ст.
Сын: Дружинин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно