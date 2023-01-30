Дружинина (Полянина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Полянина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1777 и 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
15.05.1799 ст.

Муж: Дружинин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1800 ст.

Сын: Дружинин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1801 ст.

Сын: Дружинин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1802 ст.

Дочь: (Дружинина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Дружинин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1806 ст.

Дочь: (Дружинина) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1808 ст.

Сын: Дружинин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1809 ст.

Сын: Дружинин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1820 ст.

Сын: Дружинин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1822 ст.

Сын: Дружинин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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