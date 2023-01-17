Дружинин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.03.1800 ст.
Дата смертиМежду 1850 и 1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1800 ст.
Бракосочетание
08.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1824 ст.
Сын: Дружинин Петр Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.
Сын: Дружинин Константин Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1829 ст.
Сын: Дружинин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1831 ст.
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1833 ст.
Дочь: Степанова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1839 ст.
Сын: Дружинин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Смерть
Между 1850 и 1851 ст.