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Дружинин Александр Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.03.1800 ст.

Дата смерти

Между 1850 и 1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1800 ст.

Отец: Дружинин Михаил Васильевич

Мать: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.10.1822 ст.

Жена: Дружинина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1824 ст.

Сын: Дружинин Петр Александрович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.

Сын: Дружинин Константин Александрович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.03.1829 ст.

Сын: Дружинин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1831 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1833 ст.

Дочь: Степанова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1839 ст.

Сын: Дружинин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Между 1850 и 1851 ст.
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