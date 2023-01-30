Дружинин Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.07.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1822 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: (Дружинина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: (Дружинина) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Смерть
Неизвестно