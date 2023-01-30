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Дружинин Федор Михайлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.07.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1822 ст.

Отец: Дружинин Михаил Васильевич

Мать: Дружинина (Полянина) Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: (Дружинина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: (Дружинина) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Елена Александровна

Смерть
Неизвестно

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