Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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