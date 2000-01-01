Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно