Карпенко Ефим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Ефим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Карпенко Симеон Андреевич

Мать: Карпенко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Карпенко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна

Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
08.01.1925

Дочь: Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Анна Тихоновна

Смерть
1945
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