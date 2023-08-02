Карпенко Симеон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Карпенко Федор Симеонович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1902
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Карпенко Севастьян Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Степан Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно