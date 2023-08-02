Карпенко (Карпенко) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Карпенко) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Карпенко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович

Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович

Рождение ребёнка
08.01.1925

Дочь: Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Ефим Семенович

Смерть
Неизвестно
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