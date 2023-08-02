Карпенко (Карпенко) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович
Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
08.01.1925
Дочь: Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Карпенко Ефим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно