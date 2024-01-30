Григорова (Мысена) Варвара Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 04.12.1900 по 05.12.1900
Дата смерти11.12.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 04.12.1900 по 05.12.1900
Отец: Мысен Иосип Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Николай Петрович
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1923
Дочь: Григорова Анна Петровна
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Григоров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1928
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
03.01.1930
Дочь: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1932
Дочь: Григорова Мария Петровна
Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович
Смерть
11.12.1978