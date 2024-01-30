Григорова (Мысена) Варвара Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Мысена) Варвара Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 04.12.1900 по 05.12.1900

Дата смерти

11.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 04.12.1900 по 05.12.1900

Отец: Мысен Иосип Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1923

Дочь: Григорова Анна Петровна

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Григоров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1928

Сын: Григоров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1930

Дочь: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
10.01.1932

Дочь: Григорова Мария Петровна

Отец ребёнка: Григоров Петр Михайлович

Смерть
11.12.1978

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