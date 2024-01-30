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Григоров Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928

Отец: Григоров Петр Михайлович

Мать: Григорова (Мысена) Варвара Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Ремизова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Григоров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Ремизова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
12.08.1963

Сын: Григоров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Ремизова) Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

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