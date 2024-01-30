Григоров Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Григорова (Ремизова) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1956
Сын: Григоров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Григорова (Ремизова) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1963
Мать ребёнка: Григорова (Ремизова) Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно