Григорова (Ремизова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремизов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1956
Сын: Григоров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Григоров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1963
Отец ребёнка: Григоров Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно