Григорова (Ремизова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Ремизова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремизов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Григоров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1963

Сын: Григоров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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