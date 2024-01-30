Чуланова (Григорова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1930
Дата смерти23.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1954
Дочь: Камышова (Чуланова) Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Чуланов Ефим Васильеви
Рождение ребёнка
28.04.1961
Дочь: Балясникова (Чуланова) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Чуланов Ефим Васильеви
Смерть
23.07.1978