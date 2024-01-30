Чуланова (Григорова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуланова (Григорова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1930

Дата смерти

23.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: Григоров Петр Михайлович

Мать: Григорова (Мысена) Варвара Иосиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуланов Ефим Васильеви

Рождение ребёнка
17.09.1954

Дочь: Камышова (Чуланова) Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Чуланов Ефим Васильеви

Рождение ребёнка
28.04.1961

Дочь: Балясникова (Чуланова) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Чуланов Ефим Васильеви

Смерть
23.07.1978

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