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Чуланов Ефим Васильеви

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

01.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
17.09.1954

Дочь: Камышова (Чуланова) Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1961

Дочь: Балясникова (Чуланова) Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна

Смерть
01.04.1978

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