Чуланов Ефим Васильеви
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1928
Дата смерти01.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1954
Дочь: Камышова (Чуланова) Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1961
Дочь: Балясникова (Чуланова) Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Чуланова (Григорова) Антонина Петровна
Смерть
01.04.1978