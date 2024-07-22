Каллиник (Калина) Григорьев
Место рожденияПсарёво
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Григорий Максимов
Мать: не указана
Псарёво
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Степан Калинин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Гавриил Калинин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кузьма Калинин
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Псарёво
Смерть
Неизвестно