Каллиник (Калина) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каллиник (Калина) Григорьев

Место рождения

Псарёво

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1809 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Григорий Максимов

Мать: не указана

Псарёво
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Степан Калинин

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Гавриил Калинин

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кузьма Калинин

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Псарёво
Смерть
Неизвестно

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