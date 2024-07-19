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Степан Калинин

Место рождения

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Каллиник (Калина) Григорьев

Мать: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Михаил Степанов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Василий М Степанов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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