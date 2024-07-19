Кузьма Калинин
Место рожденияПсарёво
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти14.04.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Каллиник (Калина) Григорьев
Мать: Акилина Васильева
Псарёво
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Псарёво
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Сергей Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.04.1881 ст.