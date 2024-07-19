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Кузьма Калинин

Место рождения

Псарёво

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

14.04.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Каллиник (Калина) Григорьев

Мать: Акилина Васильева

Псарёво
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Калинин Федор Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Псарёво
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Сергей Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.04.1881 ст.

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