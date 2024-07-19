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Калинин Федор Кузьмин

Место рождения

Псарёво

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Кузьма Калинин

Мать: Пелагея Михайлова

Псарёво
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Калинин Федор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Псарёво
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Агрипена Федорова

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Праскева Федорова

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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