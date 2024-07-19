Калинин Федор Кузьмин
Место рожденияПсарёво
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Кузьма Калинин
Мать: Пелагея Михайлова
Псарёво
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: не указана
Псарёво
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Агрипена Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Праскева Федорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно