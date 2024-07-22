Калинин Федор Федоров
Место рожденияПсарёво
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Калинин Федор Кузьмин
Мать: не указана
Псарёво
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Праскева Федорова
Мать ребёнка: не указана
Сергіева Посада мещанин Алексѣй Гавриловъ Курихинъ и Владимир. губ. Александровскаго уѣзда, Ереминской волости, деревни Корытцева крестьянка Варвара Никитина Доброва. Священникъ Александръ Константин... Показать все
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Псарёво
Смерть
До 1893