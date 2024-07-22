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Калинин Федор Федоров

Место рождения

Псарёво

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Калинин Федор Кузьмин

Мать: не указана

Псарёво
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Праскева Федорова

Мать ребёнка: не указана

Сергіева Посада мещанин Алексѣй Гавриловъ Курихинъ и Владимир. губ. Александровскаго уѣзда, Ереминской волости, деревни Корытцева крестьянка Варвара Никитина Доброва. Священникъ Александръ Константин... Показать все
Рождение ребёнка
1869

Сын: Калинин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Псарёво
Смерть
До 1893

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