Калинина Праскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Праскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Федор Федоров

Мать: не указана

Сергіева Посада мещанин Алексѣй Гавриловъ Курихинъ и Владимир. губ. Александровскаго уѣзда, Ереминской волости, деревни Корытцева крестьянка Варвара Никитина Доброва. Священникъ Александръ Константин... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1900

Сын: Иоанн Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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