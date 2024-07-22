Калинина Праскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Федор Федоров
Мать: не указана
Сергіева Посада мещанин Алексѣй Гавриловъ Курихинъ и Владимир. губ. Александровскаго уѣзда, Ереминской волости, деревни Корытцева крестьянка Варвара Никитина Доброва. Священникъ Александръ Константин... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1900
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно