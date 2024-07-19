Гавриил Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Каллиник (Калина) Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Афанасий Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Павел Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно