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Гавриил Калинин

Место рождения

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Каллиник (Калина) Григорьев

Мать: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Афанасий Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Павел Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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